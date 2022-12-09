Две сотрудницы Росгвардии подозреваются в хищении более 4 млн рублей

Бывшая начальница финансово-экономического отдела и бывший главный бухгалтер Отдела вневедомственной охраны обвиняются в хищении более четырех млн рублей в период с 2017 по 2021 годы.

Они занимались вопросами начисления зарплаты сотрудникам учреждения. Следствие считает, что при направлении в казначейство реестров на выплату зарплаты они указывали недостоверные суммы, включали в документы в качестве работников данные своих родственников и указывали реквизиты их счетов.

Как сообщает прокуратура республики, женщины свою вину не признали, в обеспечительных целях на их недвижимое имущество наложен арест.

Уголовное дело будет направлено в Салаватский городской суд.