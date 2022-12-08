В Башкортостане предприниматель пойдет под суд за мошенничество при строительстве детского сада

Следствие считает, что в ноябре 2019 года Управление капитального строительства и обвиняемый заключили контракт на строительство детсада в деревне Кабаково Кармаскалинского района в рамках нацпроекта «Демография».

Далее директор фирмы нанял в августе 2020 года разнорабочих и снабдил их спецодеждой для создания видимости надлежащей организации строительства в день проверки заказчиком хода работ. Таким образом он ввел УКС в заблуждение, после чего составил и подписал акт о приемке работ и справку о стоимости, куда внес фактически невыполненные работы на общую сумму свыше 5,6 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Теперь коммерсант обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Мужчина признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы, чиновники из УКС также пойдут под суд отдельным производством.