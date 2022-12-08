В Башкортостане ограничат продажу алкоголя в новогодние каникулы

В дни новогодних каникул:

– третьего, четвертого и пятого января продажа алкоголя будет запрещена с 17.00 до 10.00;

– шестого января – с 17.00 до 23.00.

Запрет касается только розничных магазинов. На бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.

В этом году парламентарии приняли поправки в статью о регулировании продажи алкоголя, согласно которым она запрещена не только в сам День молодежи (27 июня), но и в дни фактического проведения мероприятий, посвященных этому празднику, которые определяются до первого июня каждого года.