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В Башкортостане ограничат продажу алкоголя в новогодние каникулы

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Региональный Минторг уточнил сроки ограничения продажи алкогольной продукции в январе в розничных магазинах республики.

В дни новогодних каникул:

третьего, четвертого и пятого января продажа алкоголя будет запрещена с 17.00 до 10.00;

шестого января – с 17.00 до 23.00.

Запрет касается только розничных магазинов. На бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.

В этом году парламентарии приняли поправки в статью о регулировании продажи алкоголя, согласно которым она запрещена не только в сам День молодежи (27 июня), но и в дни фактического проведения мероприятий, посвященных этому празднику, которые определяются до первого июня каждого года.

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