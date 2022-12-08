В Уфе появились светофоры с «белыми человечками»

Как сообщили в администрации города, эти световые секции с режимом белолунного мигания предупреждают водителя о возможном движении людей по пешеходному переходу, на который он поворачивает.

Это единственная функция этих световых секций – лишний раз напоминать водителям о том, что на перекретстке могут быть люди.

Всего установлено 93 таких светофора на 28 перекрестках города: на проспекте Октября, улицах Менделеева, Жукова, Российской. В ближайшее время их количество увеличится.