В Уфе появились светофоры с «белыми человечками»

Очередное дорожное нововведение в Уфе: на многих светофорах города появились новые вставки.
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Как сообщили в администрации города, эти световые секции с режимом белолунного мигания предупреждают водителя о возможном движении людей по пешеходному переходу, на который он поворачивает.
Это единственная функция этих световых секций – лишний раз напоминать водителям о том, что на перекретстке могут быть люди.
Всего установлено 93 таких светофора на 28 перекрестках города: на проспекте Октября, улицах Менделеева, Жукова, Российской. В ближайшее время их количество увеличится.
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