В центре Уфы изъяли пять домов ради строительства новой дороги

Основная цель проекта – перераспределение транспортных потоков в загруженных микрорайонах Юрюзань и Зеленая Роща. В дальнейшем разгрузятся улицы Менделеева, Софьи Перовской, Степана Кувыкина.

По состоянию на седьмое декабря 2022 года изъято пять участков, собственникам выплатили компенсации. Ведутся дорожные работы, сносятся металлические гаражи, идет подготовка к переустройству сетей энергоснабжения.

Проект улицы Высотной включает оборудование наружным освещением, ливневой канализацией, остановочными павильонами. Проезжая часть протяженностью 805 метров будет четырехполосной. Все работы планируют завершить в четвертом квартале 2023 года.