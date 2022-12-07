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В центре Уфы изъяли пять домов ради строительства новой дороги

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Строительство улицы Высотной по нацпроекту – это один из крупных инфраструктурных проектов к 450-летию основания города Уфы, которое будет праздноваться в 2024 году.

Основная цель проекта – перераспределение транспортных потоков в загруженных микрорайонах Юрюзань и Зеленая Роща. В дальнейшем разгрузятся улицы Менделеева, Софьи Перовской, Степана Кувыкина.

По состоянию на седьмое декабря 2022 года изъято пять участков, собственникам выплатили компенсации. Ведутся дорожные работы, сносятся металлические гаражи, идет подготовка к переустройству сетей энергоснабжения.

Проект улицы Высотной включает оборудование наружным освещением, ливневой канализацией, остановочными павильонами. Проезжая часть протяженностью 805 метров будет четырехполосной. Все работы планируют завершить в четвертом квартале 2023 года.

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