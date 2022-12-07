Поезд Деда Мороза прибыл в Уфу

Сегодня, седьмого декабря, в 13.55 поезд прибыл на уфимский вокзал, где простоит до 20.05 и далее отправится в Магнитогорск, Оренбург и Самару.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Войти в него можно будет по индивидуальным билетам, которые продает ОАО «РЖД».

Вагон-ресторан и вагоны-лавки можно будет посетить бесплатно в порядке живой очереди. Там можно приобрести подарки от Деда Мороза и сувениры из Великого Устюга и Костромы, а также отправить открытку.

Во время стоянки поезда на привокзальной площади команда Уфимской детской филармонии организует интерактивную концертно-игровую программу.

Дед Мороз и Снегурочка дважды выйдут на перрон – сразу после прибытия и перед отъездом.