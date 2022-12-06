В Уфе установили 142 новых дорожных знака

Начальник управления коммунального хозяйства Уфы Рустем Хамитов сообщил об установке дополнительных знаков на всех улицах города.
Фото: администрация Уфы
Речь идет о знаках 3.29 и 3.30 «Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца».
Их устанавливают с ноября текущего года в местах, где ширина проезжей части и количество полос позволяет парковаться без снижения пропускной способности улицы.
Кроме того, для оптимизации очистки парковочных мест устанавливаются знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с дополнительной информацией – указанием дней недели и времени.
Всего по состоянию на шестое декабря в Уфе установлено 142 дополнительных дорожных знака, предстоит установка знаков еще на 70 участках дорог.
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