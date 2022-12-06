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В Уфе застроят высотками квартал в Калининском районе

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Ратмир Мавлиев подписал постановление об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова в Калининском районе.

Администрация Уфы

Согласно документу, в ближайшие семь лет этот квартал будет застроен жилыми высотками до 25 этажей.

Количество планируемых к постройке ЖК не уточняется, но по закону предельный объем жилищного строительства не может превышать 42 тыс. квадратных метров.

Сейчас в квартале площадью 6,78 гектара расположено несколько домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.

Ранее мы писали о том, что в скандальном квартале в Орджоникидзевском районе построят две высотки до 35 этажей. В 2020 году Радий Хабиров запретил стройку в том квартале после протестов жителей.

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