В Башкортостане назначен новый глава Минтранса

На портале правовой информации опубликован указ главы республики о назначении министром транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова с испытательным сроком три месяца.
glavarb.ru
46-летний Александр Клебанов до недавнего времени был заместителем главы Минтранса, еще раньше – занимал аналогичную должность в Пермском крае.
Прошлый министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Булушев обратился к Радию Хабирову с с просьбой освободить его от должности в связи с переходом на другую работу 28 ноября.
Как мы писали ранее, в этом году задержали замглавы Минтранса Виктора Жулькова по делу о превышении должностных полномочий, совершенному группой лиц по предварительному сговору, и некоторые СМИ связывают уход министра с этим делом.
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