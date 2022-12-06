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В Башкортостане назначен новый глава Минтранса

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На портале правовой информации опубликован указ главы республики о назначении министром транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова с испытательным сроком три месяца.

glavarb.ru

46-летний Александр Клебанов до недавнего времени был заместителем главы Минтранса, еще раньше – занимал аналогичную должность в Пермском крае.

Прошлый министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Булушев обратился к Радию Хабирову с с просьбой освободить его от должности в связи с переходом на другую работу 28 ноября.

Как мы писали ранее, в этом году задержали замглавы Минтранса Виктора Жулькова по делу о превышении должностных полномочий, совершенному группой лиц по предварительному сговору, и некоторые СМИ связывают уход министра с этим делом.

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