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Парламент Башкортостана внесет правки в закон о промышленной политике

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На ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания планируют принять поправки, которые должны стимулировать приток инвестиций в промышленность.

vk.com/Государственное Собрание - Курултай РБ

Стимулировать промышленное производство депутаты предлагают через механизм заключения с инвесторами специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые предусматривают значительные налоговые льготы.

Этот механизм действовал и раньше, но только в отношении проектов новых производств или модернизации старых (СПИК 1.0). С 2019 года формат был переориентирован на внедрение новых технологий и запуск на их основе серийных производств (СПИК 2.0).

В 2022 году ситуация на рынке сильно изменилась, санкции затруднили трансфер технологий, поэтому новыми поправками предлагается применять параллельно оба механизма (СПИК 1.0 и СПИК 2.0).

Например, производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, заключившие контракт на условиях СПИК 1.0, освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций в бюджет республики (сегодня это 17% прибыли).

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