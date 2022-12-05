Парламент Башкортостана внесет правки в закон о промышленной политике

Стимулировать промышленное производство депутаты предлагают через механизм заключения с инвесторами специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые предусматривают значительные налоговые льготы.

Этот механизм действовал и раньше, но только в отношении проектов новых производств или модернизации старых (СПИК 1.0). С 2019 года формат был переориентирован на внедрение новых технологий и запуск на их основе серийных производств (СПИК 2.0).

В 2022 году ситуация на рынке сильно изменилась, санкции затруднили трансфер технологий, поэтому новыми поправками предлагается применять параллельно оба механизма (СПИК 1.0 и СПИК 2.0).

Например, производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, заключившие контракт на условиях СПИК 1.0, освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций в бюджет республики (сегодня это 17% прибыли).