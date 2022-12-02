В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (15,2%), свекла (2,6%) и морковь (2,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на помидоры (1,9%) и картофель (1,7%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели капуста (3,4%), рис (2,8%), вареная колбаса (2,4%), шоколадные конфеты и бананы (по 2,2%)

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.