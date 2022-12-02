В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 21 по 28 ноября 2022 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (15,2%), свекла (2,6%) и морковь (2,1%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на помидоры (1,9%) и картофель (1,7%).
На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели капуста (3,4%), рис (2,8%), вареная колбаса (2,4%), шоколадные конфеты и бананы (по 2,2%)
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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