18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Поделиться:

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 21 по 28 ноября 2022 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (15,2%), свекла (2,6%) и морковь (2,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на помидоры (1,9%) и картофель (1,7%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели капуста (3,4%), рис (2,8%), вареная колбаса (2,4%), шоколадные конфеты и бананы (по 2,2%)

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: