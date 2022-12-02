Арбитражный суд Башкортостана запретил стройку на берегу озера Кашкадан

В феврале 2015 года мэрия Уфы заключила с компанией договор аренды земельного участка для завершения строительства ТРЦ по улице Жукова.

В 2017 году горсовет Уфы внес изменения в Правила землепользования и застройки Уфы, в результате чего участок рядом с озером перешел из категории земель рекреационного назначения в категорию земель, разрешенных под жилую застройку.

ТЦ построен так и не был, в июне 2020 года стороны подписали соглашение комплексного развития территории, по которому на этом участке должен был появиться многоэтажный жилой комплекс с парковкой.

При этом в нарушение градостроительного законодательства застройщик осваивал лишь 5% от предоставленной земли.

На тот момент, когда поправки, внесенные горсоветом, признали незаконными, у застройщика уже были заключены договора. Суды первых двух инстанций встали на сторону застройщика, но 14 октября стало известно, что Арбитражный суд запретил строительство здания, договор аренды признан ничтожным.

Сегодня, второго декабря, пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что Арбитражный суд республики признал недействительным весь договор развития территории возле озера Кашкадан.