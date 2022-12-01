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В Башкортостане новым бизнес-омбудсменом может стать Ирина Абрамова

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Бизнес-омбудсмен Башкортостана Флюр Асадуллин покидает должность в связи с переходом в Министерство иностранных дел.

vk.com/Ирина Абрамова

Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике может стать Ирина Абрамова – ее кандидатуру предложил парламенту Радий Хабиров.

Как сообщает пресс-служба Госсобрания, кандидатура Абрамовой уже согласована уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борисом Титовым и поддержана предпринимательским сообществом.

Окончательное решение о назначении будет принято парламентом на пленарном заседании парламента в декабре.

«Ирина Евгеньевна имеет большой опыт взаимодействия с предпринимателями и бизнес-объединениями, много лет работает в Ассоциации организаций предпринимательства республики Башкортостан. Глубокое погружение в тему, понимание запросов предпринимательского сообщества помогут Ирине Евгеньевне в отстаивании прав и законных интересов бизнеса, что благоприятно скажется на деловом климате республики и будет способствовать развитию экономики», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

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