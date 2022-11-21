ГИБДД проводит массовые проверки водителей в Уфе

Рейды продлятся до 25 ноября, операция носит название «Автобус», так как основное внимание в ней уделят общественному транспорту.

«Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров, а также на пресечение нарушений правил, допускаемых водителями автобусов, в результате чего создается реальная угроза аварийности для всех участников дорожного движения.

Водители автобусов, осуществляющие пассажирские перевозки, должны понимать, что несут большую ответственность за безопасность людей, которых они перевозят. Не должно быть безответственных должностных лиц, отвечающих за техническое состояние вверенного им автотранспорта», – говорится в сообщении ГИБДД Уфы.