Министру культуры Башкортостана Амине Шафиковой вручили медаль за труды в культуре и искусстве

21 ноября на совещании в правительстве республики ее глава Радий Хабиров объявил о том, что медаль за труды в культуре и искусстве присуждена министру культуры Башкортостана Амине Шафиковой.

Награду вручают за особый вклад в развитие отечественной культуры и искусства, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей народов России. Амина Шафикова стала первой жительницей Башкортостана, удостоенной этой медали.

Министр родилась в Бурзянском районе, окончила Уфимский государственный институт искусств, до 2012 года работала ректором Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова. Минкульт возглавляет с 2012 года.