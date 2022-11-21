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Министру культуры Башкортостана Амине Шафиковой вручили медаль за труды в культуре и искусстве

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Указ об учреждении особой награды «Медаль за труды в культуре и искусстве» президент Владимир Путин подписал в августе 2021 года.

21 ноября на совещании в правительстве республики ее глава Радий Хабиров объявил о том, что медаль за труды в культуре и искусстве присуждена министру культуры Башкортостана Амине Шафиковой.

Награду вручают за особый вклад в развитие отечественной культуры и искусства, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей народов России. Амина Шафикова стала первой жительницей Башкортостана, удостоенной этой медали.

Министр родилась в Бурзянском районе, окончила Уфимский государственный институт искусств, до 2012 года работала ректором Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова. Минкульт возглавляет с 2012 года.

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