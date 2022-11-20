В Уфе похолодает до -17°

По прогнозу Гидрометцентра, эта неделя в Уфе начнется с прохладных и солнечных деньков, к концу рабочих дней на улице похолодает и помрачнеет.

Понедельник, 21 ноября: до -7°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – -10°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 22 ноября: до -6°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -13°, без осадков.

Среда, 23 ноября: до -4°, облачно, снег, в ночь на четверг – -8°, снег.

Четверг, 24 ноября: до -4°, облачно, снег, в ночь на пятницу – -17°, снег.

Пятница, 25 ноября: до -9°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на субботу – -17°, небольшой кратковременный снег.