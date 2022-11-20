В Уфе отключат воду в пяти районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 21 по 27 ноября 2022 года.
22 ноября
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Кирова – 65/2, 89.
Ветошникова – 127.
Советский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Революционная – 127, 167, 167а, 167/1.
Достоевского – 135, 135 к.2.
Цюрупы – 100.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
50 лет СССР – 10, 14.
Проспект Октября – 45/3, 49/1, 49/2.
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 до 19.00:
Горького – 35, 35/1, 35/а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49.
Губкина – 2, 4, 6, 8, 10, 7, 7а, 9/1, 10/1, 10/3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.
Садовая – 2, 7, 9, 11, 13.
Новочеркасская – 4, 7.
Мира – 54, 59.
23-24 ноября
Демский район, холодная вода, с 9.00 23 ноября до 8.00 24 ноября:
Новгородская – 1, 1б, 3, 5, 7, 11.
Садовые участки СНТ «Яблонька» – 8, 24, 29, 30, 38, 39, 44, 48, 50, 65.
25 ноября
Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 18.00:
Мустая Карима – 16, 19, 28, 28а.
Чернышевского – 75.
Комментарии (0)