18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе отключат воду в пяти районах

Поделиться:

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 21 по 27 ноября 2022 года.

22 ноября

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Кирова – 65/2, 89.

Ветошникова – 127.

Советский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Революционная – 127, 167, 167а, 167/1.

Достоевского – 135, 135 к.2.

Цюрупы – 100.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

50 лет СССР – 10, 14.

Проспект Октября – 45/3, 49/1, 49/2.

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 до 19.00:

Горького – 35, 35/1, 35/а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49.

Губкина – 2, 4, 6, 8, 10, 7, 7а, 9/1, 10/1, 10/3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.

Садовая – 2, 7, 9, 11, 13.

Новочеркасская – 4, 7.

Мира – 54, 59.

23-24 ноября

Демский район, холодная вода, с 9.00 23 ноября до 8.00 24 ноября:

Новгородская – 1, 1б, 3, 5, 7, 11.

Садовые участки СНТ «Яблонька» – 8, 24, 29, 30, 38, 39, 44, 48, 50, 65.

25 ноября

Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 18.00:

Мустая Карима – 16, 19, 28, 28а.

Чернышевского – 75.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: