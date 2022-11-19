В Башкортостане горит склад на площади 400 кв. м

Сегодня, 19 ноября, в 16.25 по местному времени в МЧС поступило сообщение о пожаре в складском помещении в Стерлитамаке.

К 18.10 пожар был локализован на площади 400 кв. м. К тушению привлекались 38 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС – 29 человек и 11 единиц техники. Погибших и травмированных нет.

Ранее мы писали о том, что в результате пожара в жилом двухквартирном кирпичном доме Стерлитамакском районе погибли пятеро детей и двое взрослых. Двоих детей глава семейства успел вытащить из огня, но вернулся в дом за остальными и уже не смог выбраться.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание из-за неисправной проводки в деревянном пристрое к дому.