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На два дня перекроют улицу в центре Уфы

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Администрация Уфы предупреждает о временном закрытии загруженного участка проезжей части одной из улиц и просит заранее планировать маршруты.

В период с 8.00 21 ноября до 17.00 22 ноября будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Мустая Карима на участке от Чернышевского до Коммунистической.

В это время рабочие будут демонтировать там столбы наружного освещения.

Этот проезд, тянущийся вдоль всего «Арт-Квадрата», постоянно занят припаркованными автомобилями по обеим сторонам дороги. Оставленные там в это время автомобили, скорее всего, будут эвакуированы.

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