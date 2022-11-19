На два дня перекроют улицу в центре Уфы

В период с 8.00 21 ноября до 17.00 22 ноября будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Мустая Карима на участке от Чернышевского до Коммунистической.

В это время рабочие будут демонтировать там столбы наружного освещения.

Этот проезд, тянущийся вдоль всего «Арт-Квадрата», постоянно занят припаркованными автомобилями по обеим сторонам дороги. Оставленные там в это время автомобили, скорее всего, будут эвакуированы.