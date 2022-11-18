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В Уфе расширили проезжую часть улицы Чернышевского

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях рассказал о том, как идут работы по обновлению проезжей части одной из улиц в центре города.

vk.com/ratmir.mavliev

«Расширили проезжую часть на улице Чернышевского. Для этого построили подпорную стенку протяженностью 51 метр и вынесли более 1200 метров коммуникаций. Участок дороги от улицы Пархоменко до жилого дома №122 стал шире вдвое, теперь здесь четыре полосы.

По контракту срок окончания работ – третий квартал 2023 года. Асфальтирование продолжим в следующем году. Для удобства горожан уже сегодня возобновили движение автотранспорта», – написал Мавлиев.

Работы на Чернышевского в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начались весной 2022 года. Были обустроены тротуары, заменены бордюры и обновлена разметка.

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