В Уфе расширили проезжую часть улицы Чернышевского

«Расширили проезжую часть на улице Чернышевского. Для этого построили подпорную стенку протяженностью 51 метр и вынесли более 1200 метров коммуникаций. Участок дороги от улицы Пархоменко до жилого дома №122 стал шире вдвое, теперь здесь четыре полосы.

По контракту срок окончания работ – третий квартал 2023 года. Асфальтирование продолжим в следующем году. Для удобства горожан уже сегодня возобновили движение автотранспорта», – написал Мавлиев.

Работы на Чернышевского в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начались весной 2022 года. Были обустроены тротуары, заменены бордюры и обновлена разметка.