Памятнику Салавату Юлаеву в Уфе исполнилось 55 лет

Авторами памятника, возвышающегося над уфимской набережной – скульптор Сосланбек Тавасиев и архитектор Исмагил Гайнутдинов.

Работы по архитектурной части памятника завершились к 25-летию Советской Башкирии – к марту 1944 года.

В 1949 году модель памятника была представлена на Всесоюзной выставке в Москве, после этого композиционное решение почти не изменилось.

Постановление Совета Министров БАССР от 30 сентября 1954 года закрепило место постановки памятника: «...в южном окончании Чишминской улицы на холме перед спуском к реке Белой, имеющей абсолютную отметку над уровнем Балтийского моря – 187 метров»

Все рабочие чертежи были окончательно утверждены Министерством культуры СССР 25 июня 1961 года, но разрешение на сооружение памятника Уфа получила только в апреле 1965 года после внесения значительных изменений, сделанных как в пользу экономии стоимости всего сооружения, так и значительного упрощения архитектурной части. Вместо бронзы скульптуру Салавата Юлаева отлили из чугуна. Осталась неосуществленной идея Исмагила Гайнутдинова о мемориальном помещении под курганом с установкой в нем «камня Салавата». Отказались от строительства пропилей у парадного входа к памятнику и ряда других деталей проекта, предложенных архитектором.

17 ноября 1967 года в Уфе прошел митинг, посвященный открытию памятника Салавату Юлаеву. Это самая крупная конная статуя в России, отлитая из металла, высота – 9,8 метра, масса – 40 тонн, высота постамента – 10 метров.