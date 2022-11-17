Инфляция в Башкортостане замедляется шестой месяц подряд

В октябре инфляция в годовом выражении составила 13,1% против 13,9% месяцем ранее. Для сравнения, в июле этот показатель был на уровне 15,6%.

Ситуация по-прежнему чуть хуже, чем в среднем по России (12,6%). По прогнозу Центробанка, к концу 2022 года она составит 12-13%, снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к целевым 4% в 2024 году.

В качестве основных причин снижения инфляции Банк России называет рост предложения отдельных категорий товаров и ослабление потребительского спроса.

Урожай отечественных овощей, фруктов, зерновых культур в этом году заметно выше, чем в прошлом. Как результат – замедлился рост цен на овощи, муку, макароны и крупы.

Сбор сахарной свеклы в республике и вовсе оказался рекордным, из-за снижения стоимости сырья (сахар, мука, масла и жиры) замедлился рост цен на кондитерские изделия.

Низкий спроси и расширение параллельного импорта стали основными причинами замедления роста цен в непродовольственном сегменте. Снизился рост цен на легковые автомобили и шины, бытовую технику и электронику, парфюмерно-косметические товары, одежду и обувь.

Темп роста цен ускорился в сфере услуг: это объясняется, в частности, возросшим спросом на туристические путевки и авиаперелеты при ограниченном количестве рейсов и маршрутов, а также ростом издержек во многих областях.