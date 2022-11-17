18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе появится улица имени Владимира Жириновского

Поделиться:

Основатель и бессменный лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский ушел из жизни в апреле 2022 года. Память о нем могут увековечить, назвав одну из уфимских улиц в его честь.

vk.com/ldpr

Об этом сообщает издание Ufa.AIF.ru, в распоряжении которого оказалась копия протокола экспертной комиссии по переименованию адресных элементов.

В документе указано, что имя Владимира Жириновского могут присвоить одной из новых улиц в микрорайоне Бакалинский, между домами 31 и 33 на улице Бакалинской.

Окончательное решение по этому вопросу примут депутаты в январе 2023 года.

Ранее с инициативой присвоить одной из уфимских улиц имя Жириновского выступила партия ЛДПР. Весной 2022 года депутаты Госсобрания республики направили обращение на имя Радия Хабирова и Ратмира Мавлиева.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: