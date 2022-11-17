В Уфе появится улица имени Владимира Жириновского

Об этом сообщает издание Ufa.AIF.ru, в распоряжении которого оказалась копия протокола экспертной комиссии по переименованию адресных элементов.

В документе указано, что имя Владимира Жириновского могут присвоить одной из новых улиц в микрорайоне Бакалинский, между домами 31 и 33 на улице Бакалинской.

Окончательное решение по этому вопросу примут депутаты в январе 2023 года.

Ранее с инициативой присвоить одной из уфимских улиц имя Жириновского выступила партия ЛДПР. Весной 2022 года депутаты Госсобрания республики направили обращение на имя Радия Хабирова и Ратмира Мавлиева.