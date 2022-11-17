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ГИБДД проводит массовые проверки водителей под Уфой

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Сегодня, 17 ноября, начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.

«Внимание, массовые проверки! Сегодня на территории Уфы и на первом километре дороги Уфа-Оренбург пройдут массовые проверки.

На мероприятии задействованы три экипажа ДПС и сотрудники технического надзора Госавтоинспекции Уфы.

Внимание инспекторского состава будет акцентировано на пассажирские перевозки. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам», – написал Севастьянов в соцсетях.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 1300 нарушений ПДД, задержано 16 нетрезвых водителей.

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