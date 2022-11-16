В Уфе изменится расписание движения автобусов

С 25 ноября 2022 года изменится движение маршруте №258 «Кушнаренково – Уфа».

Движение от «Южного» автовокзала будет осуществляться с 6.50 до 00.15 без заезда в микрорайон Затон, с обязательными остановочными пунктами:

Вавилово, Курасково, Подымалово, Волково, Шарипово, Субай, Калтаево, Кувыково, Ахметово, магазин «Гурман» (Тарабердино), магазин «Отрада» (Тарабердино), магазин «Хозяюшка» (Кушнаренково), магазин «Солнышко» (Кушнаренково), Центр (Кушнаренково), «Торговый дом "777"» (Кушнаренково), КП Кушнаренково по Затонскому шоссе.

В обратную сторону движение будет осуществляться с 5.40 до 22.20, маршрут не изменится.

Кроме того, с первого декабря обслуживание маршрутов «Башавтотранса» междугородного и пригородного сообщения переходит на осенне-зимнее расписание.

Посмотреть актуальное расписание и купить билеты можно на сайте bashauto.ru или в мобильном приложении «Автовокзалы Башкортостана». Уточнить расписание и забронировать билеты можно по номеру горячей линии: +7 (347) 262-66-62.