В Уфе подорожали квартиры в новостройках

За прошедший месяц квадратный метр в новостройках подорожал в 39 городах из 70, в 29 подешевел, в двух остался прежним.

Наибольший рост был отмечен в Новокузнецке (+4,3%), Сочи (+3,2%), Краснодаре (+2,1%), Кургане (+1,9%), Владикавказе (+1,8%), Перми (+1,7%), Тольятти (+1,7%), Чебоксарах (+1,6%), Туле (+1,3%) и Красноярске (+1,3%).

Самое заметное снижение цен произошло в Грозном (-6,8%), Мурманске (-4,1%), Москве (-3,9%), Севастополе (-3%), Нижнем Тагиле (-2,5%), Калининграде (-2,1%), Махачкале (-1,8%), Магнитогорске (-1,7%), Ярославле (-1,5%) и Астрахани (-1,2%).

Уфа в рейтинге по цене квадратного метра на первичном рынке (120 054 рубля в среднем) стоит на 20 месте. За месяц квадратный метр здесь подешевел на 0,4%, с начала года – вырос в цене на 16,4%.

При этом средняя стоимость квартир в уфимских новостройках (6 213 860 рублей) за месяц поднялась на 1,3% (с начала года – на 18,7%).

Для сравнения, «первичка» в Екатеринбурге обходится в 6 435 341 рубль в среднем (+1,5% за месяц и +20,9% с начала года), в Казани - 9 106 100 рублей (-0,6% и +27,5%).