Башкортостан возьмет 3,5 млрд рублей в кредит у банков для покрытия дефицита бюджета

Деньги нужны для покрытия дефицита бюджета, который в 2023 году превысит 14 млрд рублей.

На сегодняшний день ставка в банках составляет в среднем 10,2%, указанные Минфином 8,5% – это ключевая ставка Центробанка плюс 1%.

Победивший в аукционе банк должен предоставить Минфину кредит в размере 500 млн рублей в период с шестого по 11 декабря 2022 года и до шестого декабря 2023 года – еще три млрд рублей.

Ранее заместитель председателя Госсобрания республики Рустам Ишмухаметов написал, что такой дефицит бюджета – это нормально, он заложен специально, поскольку реальные доходы, как правило, оказываются больше прогнозируемых.