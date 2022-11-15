В Башкортостане все товары и услуги за год подорожали на 12,6%

Общий рост цен на все товары и услуги составил 10,7% к декабрю прошлого года и 12,6% за год (с октября по октябрь).

Сильнее всего подорожали непродовольственные товары (14,1% за год и 12,6% с начала года). Рост цен на продукты составил 12,1% и 9,2%, на услуги – 11,3% и 10,1% соответственно.

В октябре относительно сентября на продовольственном рынке снижение цен зафиксировано на сахар (-5,6%), муку, овсяные хлопья, горох, фасоль, крупы овсяную, перловую и гречневую (-1,6% – -9,4%), отдельные виды молочной продукции и сыра (-0,3% – -3,8%), кондитерских изделий (-0,3% – -8,4%), масло подсолнечное, сливочное и маргарин (-1,4% – -2,8%), чай, кофе, какао (-1,9% – -3,0%), свинину (-0,9%), лук, капусту, морковь (-3,9% – -5,2%), яблоки и лимоны (-9,7% – -10,5%).

Подорожали за месяц яйца (19,1%), рыба и икра (3-8,1%), говядина (2,7%), курица (1,6%), картофель (2,7%), огурцы (11,7%) и помидоры (47,5%), груши, виноград, апельсины и бананы (4,7-15,1%).

В непродовольственном секторе отмечалось снижение цен на большинство наблюдаемых видов электротоваров (-0,8% – -4,4%), строительных материалов (-0,7% – -8,2%), парфюмерно-косметических товаров, моющих, чистящих средств и галантереи (-0,7% – -6,5%).

Цены на бензин не изменились, подорожали дизельное топливо (0,7%) и газ (1,3%).

Подорожали велосипеды, ювелирные изделия из золота, цветы и сухие корма для животных.

В сфере услуг сильнее всего подорожали услуги страхования (18,3% за год), связи (17,2%) и санаторно-оздоровительные (15%).