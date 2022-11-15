Подрядчик Восточного выезда в Уфе задолжал рабочим почти 60 млн рублей

Пресс-служба Гострудинспекции сегодня, 15 ноября, сообщила о том, что предостережение подрядчику было объявлено в связи с поступившей информацией из социальных сетей об имеющейся многомиллионной задолженности по заработной плате.

Надзорный орган сообщает, что компания «вновь допустила задолженность по заработной плате», то есть это не первый такой случай.

Организация, занимающаяся строительством нового выезда из столицы республики на автодорогу М-5, подтвердила долги по оплате труда за октябрь 2022 года в размере 59,6 миллиона рублей перед 1 336 иностранными работниками и обязалась погасить задолженность до конца месяца с выплатой денежной компенсации за несвоевременный расчет.