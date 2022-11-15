В Госдуме раскритиковали обеды чиновников Башкортостана на 3 млн рублей

«Как ваши дела, вы сегодня обедали? За свой счет, я полагаю? А вот многим чиновникам за еду платить не надо. Вы платите, из своих налогов.

Итак, представляю вам пятничный гастрономический обзор.

Это только свежее, глубоко не копала. Знаю, что почти все региональные правительства заказывают подобные банкеты», – написала Авксентьева во вступлении.

Далее приводится топ «обеденных» заказов на суммы от 800 тыс. до 39 млн рублей со ссылками на сайт госзакупок, в том числе сентябрьский заказ от Башкортостана на 2,99 млн рублей.

«Управление делами главы республики Башкортостан тоже проголодалось. Чего желаете? Гуся запеченного с черносливом или индейку запеченную с апельсином? Или бешбармак? А может, канапе с клубникой и моцареллой? Все есть, сумма около трех млн рублей», – прокомментировала депутат, призвав правительство отказаться от подобной роскоши по всей стране:

«Давайте уже сократим представительские расходы и перестанем кормить чиновников и делегации за счет бюджета. Да, депутатов Госдумы тоже. Зачем сейчас банкеты и фуршеты?»