В Уфе побит температурный рекорд, державшийся 14 лет

Как сообщает Башгидромет, в воскресенье днем был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. На метеостанции Уфа – Дема максимальная температура воздуха повысилась до +6,6°.

В целом по республике максимальные температуры воздуха достигали +2°, +8°.

Прошлый температурный рекорд был установлен на этой станции в 2008 году: тогда днем воздух прогрелся до +6,2°.

В обозримом будущем самыми теплыми днями будут 18 и 19 ноября, когда температура поднимется до -1°. Самым солнечным днем, как ожидается, будет среда, 16 ноября.