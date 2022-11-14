Радий Хабиров ушел на больничный с воспалением легких

Радий Хабиров простудился во время рабочих поездок и пытался перенести болезнь «на ногах».

Врачи диагностировали ему воспаление легких, сейчас глава Башкортостана находится на больничном. По словам Андрея Назарова, уйти на отдых его пришлось уговаривать.

58-летний Радий Хабиров возглавил республику в качестве врио в октябре 2018 года, с сентября 2019 года вступил в должность.