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Радий Хабиров ушел на больничный с воспалением легких

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Сегодня, 14 ноября, оперативное совещание в ЦУРе вместо главы республики проводит премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров простудился во время рабочих поездок и пытался перенести болезнь «на ногах».

Врачи диагностировали ему воспаление легких, сейчас глава Башкортостана находится на больничном. По словам Андрея Назарова, уйти на отдых его пришлось уговаривать.

58-летний Радий Хабиров возглавил республику в качестве врио в октябре 2018 года, с сентября 2019 года вступил в должность.

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