В Уфе отключат воду в двух районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 14 по 20 ноября 2022 года.
15 ноября
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 16.30:
Речная – 1 к.1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13.
Белебеевская – 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 11.
Мензелинская – 1, 3, 5, 6.
Златоустовская – 1, 5.
Вокзальная – 53а.
15-16 ноября
Демский район, холодная вода, с 11.00 15 ноября до 10.00 16 ноября:
Мусорского – 19/1, 21, 21/1 25.
Правды – 18, 18/1, 18/2, 18/3.
17-18 ноября
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 17 ноября до 4.30 18 ноября:
Проспект Октября – 23, 23/4, 23/5, 27.
Братьев Кадомцевых – 10а, 12/2.
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