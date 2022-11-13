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В Уфе отключат воду в двух районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 14 по 20 ноября 2022 года.

15 ноября

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 16.30:

Речная – 1 к.1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13.

Белебеевская – 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 11.

Мензелинская – 1, 3, 5, 6.

Златоустовская – 1, 5.

Вокзальная – 53а.

15-16 ноября

Демский район, холодная вода, с 11.00 15 ноября до 10.00 16 ноября:

Мусорского – 19/1, 21, 21/1 25.

Правды – 18, 18/1, 18/2, 18/3.

17-18 ноября

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 17 ноября до 4.30 18 ноября:

Проспект Октября – 23, 23/4, 23/5, 27.

Братьев Кадомцевых – 10а, 12/2.

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