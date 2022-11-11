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В Уфе установят еще один памятник

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Министерство культуры Башкортостана анонсировало конкурс на создание лучшего проекта памятника башкирской лошади.

ufacity.info

Новый памятник разместят на набережной реки Белой в Уфе.

Для участия в конкурсе необходимо разработать проект памятника и план благоустройства окружающей территории. К участию приглашаются профессиональные скульпторы (как отдельно, так и в составе авторского коллектива).

Обязательным условием является привлечение архитектора (архитектурных мастерских) для привязки скульптурной композиции к местности и выполнения графической части проекта.

Информация о конкурсе – в положении на сайте Союза художников России. Заявки на участие, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты принимаются до первого марта 2023 года в музее имени Нестерова (Гоголя, 27).

11 октября в Уфе состоялась торжественная церемония открытия на Советской площади памятника Герою России Минигали Шаймуратову. В конце октября в городе установили первый в России памятник школьному повару.

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