В Уфе установят еще один памятник

Новый памятник разместят на набережной реки Белой в Уфе.

Для участия в конкурсе необходимо разработать проект памятника и план благоустройства окружающей территории. К участию приглашаются профессиональные скульпторы (как отдельно, так и в составе авторского коллектива).

Обязательным условием является привлечение архитектора (архитектурных мастерских) для привязки скульптурной композиции к местности и выполнения графической части проекта.

Информация о конкурсе – в положении на сайте Союза художников России. Заявки на участие, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты принимаются до первого марта 2023 года в музее имени Нестерова (Гоголя, 27).

11 октября в Уфе состоялась торжественная церемония открытия на Советской площади памятника Герою России Минигали Шаймуратову. В конце октября в городе установили первый в России памятник школьному повару.