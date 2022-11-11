Власти обсуждают возможности возвращения трамваев на улицы Уфы

«После демонтажа трамвайных линий на проспекте Октября, улицах Монтажников, Уфимском шоссе и Ленина нарушилась целостность трамвайной сети города. Это не могло не сказаться на привычной жизни горожан, для которых трамвай был предпочтительнее из всех видов наземного транспорта.

Сегодня мы обсудили варианты решений, которые будут способствовать сохранению и развитию трамвайного сообщения, а также позволит обеспечить для горожан быстрое и комфортное передвижение, в том числе и поэтапное обновление подвижного состава», – написал Марзаев.

Ранее речь шла о необходимости прокладки порядка 10 километров трамвайных путей и обновления 75% трамвайного парка. Сроки проведения работ пока неизвестны.

В 2021 году республика заключила соглашение с компанией «Синара – Городские транспортные решения Уфа», которая займется модернизацией трамвайной сети. Весь проект обойдется в 27,6 млрд рублей, он включает в себя реконструкцию трамвайных путей и восстановление электролиний, обустройство депо и современных остановок, рассчитанных и на маломобильные категории жителей, обновление трамвайного парка, оптимизацию маршрутной сети, внедрение современной системы оплаты проезда и так далее.

Параллельно идет проработка проекта «Городская электричка», который предусматривает обустройство семи транспортно-пересадочных узлов на железнодорожных станциях «Дема», «Правая Белая», «ГДК», «Парковая», «Черниковка», «Спортивная» и «Шакша». Часть объектов уже запроектированы и проходят госэкспертизу.