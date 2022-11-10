В половине проверенных табачных магазинов Уфы выявили нарушения

С начала года было проверено 135 точек продажи табачной продукции, в 65 из них выявлены нарушения.

Конфисковано 1337 пачек безакцизной табачной продукции стоимостью 80 тыс. рублей. Общая сумма штрафов составила 423 тыс. рублей.

Таможня на трассах из стран ЕАЭС задержала около 160 тыс. единиц продукции, обладающей признаками подделки, сумма ущерба правообладателям превысила 100 млн рублей.

По мнению комиссии, количество контрафакта на рынках города растет из-за стремления производителей максимально удешевить себестоимость продукции.