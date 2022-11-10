В Уфе изымут у владельцев, расселят и снесут несколько жилых домов

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал поправки в указы об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, жилых и нежилых помещений у землепользователей.
Расселят, изымут и снесут дома по следующим адресам:
Ленинский район:
Береговая – 55 (признан аварийным и подлежащим сносу);
Пожарского – 299а (в связи с корректировкой Генплана Уфы).
Кировский район:
Степана Кувыкина – 1/4, 3, 3а, 36;
Армавирская – 17, 17а, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
Пугачева – 98д, 98ж, 98м;
на пересечении улиц Перовской и Мубарякова.
Эти дома сносятся по проекту планировки и межевания улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на пересечении Генерала Рыленко и Пугачева.
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