В Уфе изымут у владельцев, расселят и снесут несколько жилых домов

Расселят, изымут и снесут дома по следующим адресам:

Ленинский район:

Береговая – 55 (признан аварийным и подлежащим сносу);

Пожарского – 299а (в связи с корректировкой Генплана Уфы).

Кировский район:

Степана Кувыкина – 1/4, 3, 3а, 36;

Армавирская – 17, 17а, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

Пугачева – 98д, 98ж, 98м;

на пересечении улиц Перовской и Мубарякова.

Эти дома сносятся по проекту планировки и межевания улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на пересечении Генерала Рыленко и Пугачева.