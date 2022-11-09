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Какие улицы в Уфе отремонтируют по нацпроекту в 2023 году?

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Уфа с 2017 года участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». За это время в городе отремонтировано более 130 участков улиц.

В 2022 году было отремонтировано 17 участков общей протяженностью более 23 километров, дорожные службы Уфы уже готовятся к следующему сезону.

Как сообщает мэрия Уфы, по состоянию на девятое ноября определен предварительный список объектов, подлежащих ремонту по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году:

1. улица имени Города Галле (от Рихарда Зорге до проспекта Октября);

2. улица Льва Толстого;

3. улица Менделеева (от Обской до Караидельской);

4. улица Рижская;

5. улица Шафиева;

6. улица (от Парковой до Рихарда Зорге);

7. на улице Новороссийской продолжатся работы по ремонту тротуаров, примыканий, площадок под остановку общественного транспорта.

Этот список может корректироваться в случае выделения дополнительного финансирования или в рамках экономии денег по итогам конкурсов. Работы начнутся с наступлением весны.

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