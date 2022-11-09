Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Главный архитектор проектов цифровых решений в «МТС». Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.

2. Начальник производственно-технического отдела в «Гранис» (строительная компания). Предлагаемая зарплата – 100-150 тыс. рублей в месяц.

3. Мастер-приемщик в «Дженерал Сервис» (продажа и обслуживание грузовых автомобилей). Предлагаемая зарплата – до 80 тыс. рублей в месяц.

4. Руководитель юридической службы в «Бухту Кила» (база отдыха). Предлагаемая зарплата – 70 тыс. рублей в месяц.

5. Управляющий дополнительным офисом в «Россельхозбанк». Предлагаемая зарплата – 68,4-70 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 150 тыс. рублей в месяц (гинеколог УЗД), в Казани – от 80 тыс. рублей в месяц (руководитель отдела оптовых продаж), в Москве – 500 тыс. рублей в месяц (хирург-имплантолог).