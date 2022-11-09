В Уфе начали обследование памятника Салавату Юлаеву

Весь памятник нуждается в срочной реконструкции: значительная его часть поражена коррозией, постамент просел, необходимо укрепление кургана.

Сама скульптура выполнена из чугуна, что усложняет реставрацию. На состояние горы под ним влияют не только природные факторы, но и расположенный по соседству фонтан: его система водоотведения воздействует на состояние склона.

Некоторые СМИ написали сегодня, девятого ноября, о том, что начался демонтаж памятника, однако управление по госохране объектов культурного наследия сообщает, что пока речь идет только о детальном обследовании.

На сегодняшний день еще не определено, как именно будет реставрироваться памятник, будут ли его снимать с постамента, но уже известно, что к 2023 году, когда будет праздноваться 450-летие Уфы, завершить все работы, скорее всего, не успеют. Проект реставрации должен быть готов до шестого марта 2023 года.