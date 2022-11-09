Первый этап создания уфимского кампуса завершат до конца 2023 года

Межвузовский кампус – это часть проекта Евразийского научно-образовательного центра. Первая очередь кампуса – IQ-парк, который создается на базе уже существующего здания.

На сегодняшний день там отремонтировали часть инженерных систем, здание подготовлено к отопительному сезону, построены новые стены и обновлен фасад.

Андрей Назаров назвал этот проект приоритетным и поручил ввести его в эксплуатацию до конца следующего года.

Площадь IQ-парка составит 36 тыс. кв. м, в нем расположатся общественные пространства, библиотека, стартап-центры и деловые зоны, офисы компаний-резидентов кампуса, представительства банков и так далее.