МЧС предупреждает о тумане и гололеде в Башкортостане

Согласно сообщению МЧС, девятого ноября местами по республике ожидается гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром туман, видимость 500-1000 м, днем – ухудшение видимости из-за осадков.

Башгидромет прогнозирует в ближайшие дни мокрый снег и дождь, ветер умеренный, температура днем не поднимется выше +4°, ночью в некоторых районах опустится до -6°.

В Уфе, по данным Гидрометцентра, все дни в обозримом будущем будут пасмурными, осадки обещают каждый день, кроме пятницы. Температура не поднимется выше +5° в дневное время.