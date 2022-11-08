В Уфе перекрыли два проспекта и одну улицу

До 31 ноября будет перекрыто движение транспорта в районе дома №1 по улице Сагита Агиша.

В это время там будут строить снегоплавильную установку, о которой ранее говорил Ратмир Мавлиев.

Кроме того, до 15 ноября будут поэтапно перекрывать движение по одной полосе на проспектах Октября и Салавата Юлаева.

Это ограничение вводится в связи с работами по устранению колейности, возможно усиление пробок в пиковые часы.