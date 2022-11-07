Вокруг стелы «Уфа – город трудовой доблести» появится музей под открытым небом

По словам Радия Хабирова, задумка правительства состоит в том, чтобы создать вокруг стелы музей под открытым небом. В этом музее будут представлены изделия, которые производились на уфимских заводах во время войны.

«Будет здорово для людей. Масштаб экспозиции сами определите. В целом появилась еще одна туристическая точка, мне коллеги написали, что люди ходят, смотрят и им нравится», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к администрации Уфы.

Стела расположена на набережной реки белой и дополняет архитектурный ансамбль парковой зоны, ее хорошо видно при въезде в город. Она изготовлена из башкирского гранита и закаленного матового стекла, бронзовые барельефы воссоздают исторические образы по фотографиям из Музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и Национального музея Башкортостана.