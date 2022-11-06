В Уфе отключат воду в трех районах

7 ноября

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Академика Королева – 12, 14, 18, 22, 26, 30, 30/1, 30/2.

Набережная реки Уфы – 49, 51.

8 ноября

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 20.30:

Ленина – 83, 87, 95, 97, 99, 130, 144/2, 148, 150/2, 154, 156.

Белякова – 17, 25, 25/1, 25а, 32.

Крупской – 131, 132, 147, 149.

Пермская – 13.

8-9 ноября

Демский район, холодная вода, с 11.00 восьмого ноября до 10.00 девятого ноября:

КНС «Демская» (улицы Дагестанская – Мечтателей).

10 ноября

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 22.30:

Российская – 92/1, 92 к1, 94/1, 94/2, 94/3, 96/1, 96/2, 98/2.

Проспект Октября – 122/3, 122/4, 124/2, 124/3, 126/2.

12 ноября

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 17.30:

Большая Гражданская – 24.

Степана Халтурина – 28.