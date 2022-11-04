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В Уфу прибыл двухэтажный туристический поезд

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Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях сообщил о первой партии туристов, заехавших в столицу республики на специальном поезде.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

«К нам впервые прибыл двухэтажный туристический поезд из Самары. 250 человек целый день проведут в Уфе, а затем поедут дальше на Урал.

Нам есть что показать гостям. Из многих предложений остановились на башкирской кухне, прогулках по обновленной Уфе, экскурсии по национальному музею, выступлениях лучников и кураистов.

Развитие внутреннего туризма для нас – одно из приоритетных направлений в экономике. Башкортостан богат уникальной природой, мы создаем все условия для туристов», – написал Радий Хабиров.

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