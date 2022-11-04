В Уфу прибыл двухэтажный туристический поезд

Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях сообщил о первой партии туристов, заехавших в столицу республики на специальном поезде.
«К нам впервые прибыл двухэтажный туристический поезд из Самары. 250 человек целый день проведут в Уфе, а затем поедут дальше на Урал.
Нам есть что показать гостям. Из многих предложений остановились на башкирской кухне, прогулках по обновленной Уфе, экскурсии по национальному музею, выступлениях лучников и кураистов.
Развитие внутреннего туризма для нас – одно из приоритетных направлений в экономике. Башкортостан богат уникальной природой, мы создаем все условия для туристов», – написал Радий Хабиров.
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