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В Уфе завершили реконструкцию развязки на пересечении Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева

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Развязку закрыли в январе 2021 года, что вызвало недовольство жителей и временный транспортный коллапс. Сегодня, третьего ноября, состоялось символическое открытие, на которое приехал глава республики Радий Хабиров.

vk.com/radiyhabirov

Эта развязка – один из самых загруженных участков города с интенсивностью транспортного потока в 161 тыс. автомобилей в сутки. Движение по ней открыли еще в августе 2021 года, с тех пор велись завершающие работы.

По итогам реконструкции развязка изменилась внешне: теперь она представляет собой шестиполосный путепровод на улице Заки Валиди, дополнительные три полосы на проспекте Салавата Юлаева, построенные за счет увеличения длины путепровода, широкие съезды и благоустроенную прилегающую территорию, на которой высадили более 200 крупномеров.

По текущим оценкам, пропускная способность развязки увеличилась на 27%.

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