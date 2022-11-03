В Уфе завершили реконструкцию развязки на пересечении Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева

Эта развязка – один из самых загруженных участков города с интенсивностью транспортного потока в 161 тыс. автомобилей в сутки. Движение по ней открыли еще в августе 2021 года, с тех пор велись завершающие работы.

По итогам реконструкции развязка изменилась внешне: теперь она представляет собой шестиполосный путепровод на улице Заки Валиди, дополнительные три полосы на проспекте Салавата Юлаева, построенные за счет увеличения длины путепровода, широкие съезды и благоустроенную прилегающую территорию, на которой высадили более 200 крупномеров.

По текущим оценкам, пропускная способность развязки увеличилась на 27%.