В Башкортостане новые квартиры с начала года подорожали на треть

Согласно отчету Башстата, по предварительным данным, жилье на первичном рынке в третьем квартале подорожало на 7,3%, а на вторичном – на 3,2% по сравнению со вторым.

С начала года цены на «первичку» в республике уже поднялись в среднем на 30,8% – это рекордный рывок за последние годы. За первые три квартала 2021 года цены на первичном рынке выросли на 9,5%, в 2020 – на 3,4%.

Стоимость жилья на вторичном рынке также растет высокими темпами – 13,2% с начала года. В пандемийных 2020 и 2021 годах рост в первых трех кварталах составил 1,6% и 8,8% соответственно.

С полным отчетом можно ознакомиться на сайте Башстата.