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ГИБДД проводит массовые проверки водителей под Уфой

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Начальник управление ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.

vk.com/ugibddmvdrb

Проверки стартовали сегодня, третьего ноября, в Мелеузовском районе на 198 км дороги Уфа-Оренбург.

«Мероприятие направлено на исключение из транспортного потока нетрезвых водителей. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам», – написал Севастьянов.

Повышенная настороженность ГИБДД, по-видимому, связана с тем, что с завтрашнего дня, четвертого ноября, наступают праздничные длинные выходные.

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