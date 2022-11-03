ГИБДД проводит массовые проверки водителей под Уфой

Проверки стартовали сегодня, третьего ноября, в Мелеузовском районе на 198 км дороги Уфа-Оренбург.

«Мероприятие направлено на исключение из транспортного потока нетрезвых водителей. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам», – написал Севастьянов.

Повышенная настороженность ГИБДД, по-видимому, связана с тем, что с завтрашнего дня, четвертого ноября, наступают праздничные длинные выходные.