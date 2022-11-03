В Башкортостане дефицит бюджета на 2023 год составит 14 млрд рублей

По словам Ишмухаметова, бюджет республики на 2023 год планируется в объеме 265 млрд рублей по доходам и 279 млрд рублей по расходам, но это не повод для беспокойства.

«Небольшой дефицит – это нормально. При эффективной бюджетной политике он всегда специально закладывается, поскольку реальные доходы, как правило, оказываются больше прогнозируемых. В таком случае эти средства направляются на дополнительные мероприятия, дефицит покрывается», – пояснил парламентарий.

Также он заявил, что, хотя проект бюджета разрабатывался в условиях санкции и экономической неопределенности, удалось сохранить прежнюю его структуру.

«В целом, несмотря на сложную политическую и экономическую обстановку, бюджет республики спланирован грамотно. На три четверти он сохраняет социальную направленность», – сообщил Ишмухаметов.

Ранее мы писали о том, что в этом году проект бюджета республики вынесут на общественное обсуждение.